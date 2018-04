Antalya Piyano Festivali bitiyor mu?

14 yıldır Fazıl Say'ın sanat yönetmenliğindeki Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin organizasyonunu üstlenen Kadir Dursun, festivalden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Menderes Türel’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Fazıl Say ve Kadir Dursun’la devam edilip edilmeyeceği merak konusu olan Antalya Uluslararası Piyano Festivali’nden bir ayrılık haberi geldi. Müzik dünyasında saygın bir yer edinen ve Fazıl Say’ın genel sanat yönetmenliğindeki Antalya Piyano Festivali’nin 14 yıl boyunca organizasyonunu üstlenen Kadir Dursun, yaptığı yazılı açıklamayla festivalden ayrılma kararı aldığını duyurdu.



Ayrılma kararında belediyenin değişmesiyle yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu vurgulayan Kadir Dursun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Fazıl Say’ın yaptığı Uluslararası Antalya Piyano Festivali; gerek sanat kalitesi, gerekse uluslararası niteliği ile şehrin festivali haline gelmiştir. Belediyenin değişmesi ile yaşanan gelişmeler ve Sn. Fazıl Say’ın festivalin sanat yönetmenliğinden ayrılma kararı alması neticesinde; ilk günden bu yana organizasyonunu yaptığım festivalden ayrılma kararı aldığımı üzüntüyle bildirmek zorundayım. 14 yıldır büyük bir özveri ile çalışmaya gayret ettiğim festivalin yaşaması için, bundan sonra da bilgi birikimimi ve deneyimimi paylaşmaktan mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. Gerek iş, gerekse özel hayatımda bana birçok fırsat sunan ve festivalin organizasyonunda hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sn. Fazıl Say başta olmak üzere; tüm belediye başkanlarımıza, sponsorlarımıza, değerli medya mensupları ve yazarlarımıza, sanat camiasına, çalışma arkadaşlarımıza, festivalimize katılan sanatçılarımıza ve ilk günden bu yana festivale sahip çıkan değerli Antalya halkına ve sanatseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım...!”



Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanlığına Menderes Türel’in seçilmesinin hemen ardından Türel ile Say arasında söz düellosu yaşanmıştı. Türel, başkan seçildikten sonra 30 Nisan’da düzenlediği ilk basın toplantısında, bu yıl kasım ayında 15’incisi düzenlenecek Antalya Piyano Festivali’ne ilişkin “Fazıl Say’la ilgili seçimlerden önce televizyon programlarında konuşmalar yaptım. Kendisinin siyasi söyleminin beni ilgilendirmediğini, dostluğunun, arkadaşlığının önemli olduğunu, şeref olduğunu ifade ettim. Ancak ertesi gün Sayın Fazıl Say Twitter’da, ‘Ben Menderes Türel gibi bir adama selam bile vermem. O benim arkadaşım değil, o kimmiş’ tarzında beyanlarda bulundu. Tabi beni üzdü. Kendisinin şahsıma karşı böyle yakışıksız tavır sergilemesi beni üzdü. Dolayısıyla Piyano Festivali konusunda kendisinin tavrının ne olacağını göreceğiz. Bekleyeceğiz. Fazıl Say ya da Fazıl Say’sız piyano festivali devam eder. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” açıklaması yapmıştı.



Türel’in “Fazıl Say ya da Fazıl Say’sız piyano festivali devam eder” sözlerinin ardından başlayan tartışma, Say’ın Facebook üzerinden, “Antalya Belediye Başkanı ilk icraat olarak Fazıl Say’ın festivalinden Fazıl Say’ı kovuyor. Kutluyoruz” açıklamasıyla sürmüştü.