Aramızda Kalsın müzikleri

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TMC’nin yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk’un rol aldığı sezonun en sevilen dizilerinden “Aramızda Kalsın”ın dizi müzikleri albümü, 7 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm dijital platformlardan indirilmeye ve dinlenmeye açık olacak.

“Aramızda Kalsın”ın müzikleri, “Pusat”, “Acı Hayat”, “Alacakaranlık” ve “Sakarya Fırat“ adlı dizilerin de müziklerini yapan genç müzisyen Aytuğ Yargıç imzasını taşıyor. Yetenekli müzisyen daha önce Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Işın Karaca gibi sanatçıların albümlerinde aranjörlük yaparak adından söz ettirmişti. Albümde ayrıca, Dört X Dört grubunun solisti Deniz Tuzcuoğlu’nun dizi için özel olarak yazıp bestelediği “Yadigar” adlı parça da yer alıyor. Yonca Lodi tarafından seslendirilen parça, 10. bölümün son sahnesinde yayınlanarak, izleyenlerin büyük beğenisini kazanmış ve sosyal medyada adından söz ettirmişti.