Arşivlik bir albüm

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Leonard Cohen, en iyi stüdyo ve konser kayıtlarıyla “Can’t Forget; A Souvenir of the Grand Tour” ile yeniden sevenleriyle buluşuyor.

Toplam 10 şarkıdan oluşan ve tüm müzik severlerin arşivinde mutlaka bulunması gereken “Leonard Cohen – Can’t Forget; A Souvenir of the Grand Tour” Sony Music etiketiyle müzik marketlerde! Genellikle Avrupa folk müziğine dayanan şarkılar yapan sanatçı çalışmalarında genellikle din, yalnızlık, ve kişiler arası karışık ilişkileri konu ediniyor. Yazdığı şarkılarla birçok söz yazarına ilham olan sanatçının eserleri birçok sanatçı tarafından defalarca yorumlandı.