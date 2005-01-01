Artı90 ve ilk albümleri DISCOPUNK

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2005 yılında, Tuncay Kalelioglu (vokal) ve Murat Capraz (gitar) tarafından kurulan Artı90, nihayet ilk albümünü yayımladı.

Klişelerden hoslanmayan, müziğinde disko ritimleri ve punk vokalleri yoğunlukla kullanan Artı90, Türk müzik piyasasında kendine farklı bir kulvar yaratmak amacında. Bar performanslarında cover'larıyla dikkatleri çeken bir Artı90, 2008 yılında düzenlenen Miller Music Factory müzik yarışması 'cover' 2.oldu. Artı90'ın 10 şarkıdan oluşan ilk albümü geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu.



Prodüktörlüğü Bora Uslusoy'a, mastering'i Capitol Records’tan Grammy ödüllü Evren Gökçınar'a ait olan albüm IREM RECORDS etiketiyle yayımlandı. Albümün ilk klibi Ulaş Beşoklar tarafından 'Popüler Ihanet' isimli şarkıya çekildi. Müzik kanallarında yayınlanmakta olan, paranın insanlara bulaştırdığı ihanetin anlatıldığı klipte kalabalık bir set ekibi ve dansçılar yeraldı.