Ayşe Arman'dan "Gezi'nin Güzel İnsanları"

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Ayşe Arman, Gezi olayları sırasında ve sonrasında gençlerden sanatçılara, polislerden sosyologlara kadar konuyla ilgili olan her kesimden kişiyle yaptığı röportajlarını "Gezi'nin Güzel İnsanları" adlı kitabında topladı.

"Görülmemiş güzellikte bir yazdı… Göreceğimizi hiç düşünmediğimiz şeyler gördük… Yaşayabileceğimizi hiç düşünmediğimiz şeyler yaşadık…” Bu sözler Ayşe Arman'ın kitabının arka kapağından… Gezi olayları süresince yaptığı röportajları “Gezi’nin Güzel İnsanları” adlı kitapta bir araya geten Arman'ın kitabı tarihi bir belge niteliğinde ve tam arşivlik.





