Barış Manço ve Sibel Tüzün düeti…

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Her çarşamba ünlü isimlerin sahneye çıktığı b'yer'de bu hafta Doğukan Manço ve Sibel Tüzün aynı sahneyi paylaştı.

Doğukan Manço'nun DJ performansı ile başlayan gece, Sibel Tüzün'ün de sahnedeki yerini almasıyla devam etti. Doğukan Manço feat. Sibel Tüzün projesi için biraraya gelen ikili hazırladıkları özel repertuar ile konuklara eğlenceli anlar yaşattı. İkili, b'yer'de gecenin finalini bir Barış Manço klasiği olan "Halhal" ile yaptı. Doğukan Manço'nun bu geceye özel olarak hazırladığı "Halhal"da Barış Manço'nun sesiyle Sibel Tüzün'ün canlı performansı birleşince ortaya muhteşem bir düet çıktı.

