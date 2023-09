Beatles’ın hiç yayınlanmamış şarkıları ve röportajları açık artırmaya çıkıyor

Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'a ait yayınlanmamış şarkılar açık artırmaya çıkıyor. Müzayede Evi Gotta Have Rock and Roll’un internet sitesinde açılan ilanda, 6 kaset 300 bin dolardan açık artırmaya konuldu.

Kasetlerde, grubun 1967’de yayınlanan “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” adlı albüm kayıtlarında stüdyo dışından gelen hayvan sesleri, Paul McCartney’in farklı vokal denemeleri, George Harrison’ın Jimmy Page ile “While My Guitar Gently Weeps” şarkısını farklı versiyonda çalma denemeleri ve John Lennon ile yapılmış 45 dakikalık röportaj yer alıyor.

Satıştan 500 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.