Beirut için geri sayım başladı!

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Daha önce Kuruçeşme Arena'da verdiği iki konseri ile hala hafızalarda olan Beirut'un bu yılki konserine sayılı günler kaldı.

“Dün Beirut Kuruçeşme Arena’yı sallamadı, adeta yıktı.” Blog ’cu Yağız Aydın (kedidirokedi.tumblr.com), Balkan müziği ile indie-rock’ı benzersiz biçimde harmanlayan Beirut’un iki yıl önceki Kuruçeşme Arena konseriyle ilgili yazısına böyle başlamıştı. Üçüncü kez İstanbul ’a gelecek Beirut’un bu yılki konserine sayılı günler kaldı.



17 Ağustos akşamı BKM Organizasyonuyla Küçükçiftlik Park’ta sahneye çıkacak grup, sevilen parçalarını renkli ve neşeli sahne performanslarıyla bir kez daha İstanbullu’larla buluşturacak. Zach Condon, Perrin Clouiter, Jason Poranski, Nick Petree, Kristin Ferebee, Paul Collins, Jon Natchez, Kelly Pratt ve Ben Lanz’tan oluşan ekip cello, akordiyon, gitar, keman, bateri, tef, ukulele, saksafon ve mandolin gibi enstrüman performansıyla hayli eğlenceli bir konser vaat ediyor. JoyTurk sponsorluğunda gerçekleşecek konserin biletleri Biletix ve BKM gişelerinde. Hızlı yükseliş Indie-rock tarzını dünya müzikleri ve ABD’deki popüler akımlarla bir araya getiren ABD’li grup Beirut, kurucusu Zachary Francis Condon’ın solo bir projesiyle birlikte doğdu ve genişledi. Zach Condon, 1986’da New Mexico Santa Fe’de doğdu. Genç yaşlarında bir caz grubunda trompet çaldı, bu nedenle müziği cazdan önemli derecede etkilendi. 17 yaşında yaptığı bir Avrupa gezisi sırasında Balkan müziği, daha özelinde Goran Bregovic ve Boban Markovic gibi müzisyenlerin çalışmaları dikkatini çekti. Daha sonra diğer bazı yerel halk müzikleri ile ilgilendi ve bu süreç Beirut’un müziğindeki melodik altyapının enstrümantal anlamda gelişiminde etkili oldu.



Beirut ilk konserini Gulag Orkestar albümleri yayımlandıktan sonra Mayıs 2006’da New York’ta verdi ve hızla yükselişe geçti.