Türkiye'de ve dünyada kapalı gişe oynayan, son zamanların en başarılı kadın-erkek komedisi...





İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen, Mehtap Bayri ve Necmi Yapıcı'nın başrollerini paylaştığı 'Benimle Delirir Misin?' adlı 'kahkaha garantili' oyunu kaçırmayın!Kim bilir belki de aşk eski bir yalandı, bütün suç da Adem ile Havva'daydı. Ya da en baştan aşkı bize çok yanlış anlatmışlardı.Bir evlilik ve aşk aranjmanı...Evlilik yeminleri, güzel aşk sözcükleri ile başlayan, evlilik seremonisinden delilik rapsodisine uzanan trajikomik bir süreç. Hepimizin hikayesi. Tıpkı mecburi hizmet gibi yaşı gelince girmek zorunda oldukları dünya evinde aklın sınırlarını zorlayan biri kadın biri erkek iki kişi. Asıl meseleleri, aşkın gözü nasıl kör ettiği ve sonrasında onları nasıl mat ettiği. Kim bilir belki önce evlilik aşkı öldürüyordu, ardından da aşk intikam için bizi. Aslında yıllarca hiçbirimiz tam manasıyla çözememiştik bu derin meseleyi. Nikah masasına gömülen bir aşkın ardından bir kadın ve erkeğin kendilerini aklama va yanlışlarını saklama çabaları tiyatro yazarı Mine Artu'nun kaleminden Mehtap Bayri ve Necmi Yapıcı'nın muhteşem yorumuyla kaçık bir aşk hikayesine dönüşüyor.Sadece bir kaç saat delirmeye varım diyenler, mutsuz kadınların, mutsuzluk veren kayınvalidelere, mutsuz kocaların da “Eee artık evlenme vaktin geldi de geçiyor” diyen babalara dönüştüğü trajikomik bir dünyayı bir kez daha keşfetmek isteyenler!Görsel, işitsel teknikler ve medya yapımcılığı alanında uzman ve halen akademisyen olarak görev yapan, belgesel, tiyatro ve roman alanında bir çok eser veren Mine Artu "Benimle Delirir misin" adlı oyunda bildik hatalarımızı, kahkahaya dönüştürürken soruyor "Bizimle delirmeye var mısınız? Yoksa bir tek akıllı siz mi kaldınız?" İstanbul Meydan Sahnesi'nin yapımcılığında kahkaların eksik olmadığı bu keyifli yapım büyük bir hata ile evlenip, kocaman bir salaklıkla hayatını sürdüren buna rağmen hayatındaki insanı hala deli gibi seven insanlara adanmıştır.KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ SAAT 20.30BURSA TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ SAAT 20.30ANKARA ANKAMALL SANATOLİA SAHNESİ SAAT 20.00HOLLANDA ROTERDAMHOLLANDA OSSMüthiş performans, çok eğlenceli oyun, izlenmesi gerekir.Birol Güven (Mint Yapım)Arkadaşlarımı kutluyorum çok güldüm eğlendim, salon eğlendi. Daha ne olsun.Hakan Yılmaz (Oyuncu)Bodrum'da izleme şansını buldum, tatilime müthiş bir renk kattılar. Zaman nasıl geçti farketmedim, arkadaşlarımı kutluyorum. Herkese tavsiye ederim, gidin izleyin.Salih Kalyon (Oyuncu)İyisi mi siz de günlük stresinizden uzaklaşıp biraz kahkaha atalım diyorsanız, alın sevgilinizi de bu oyunu mutlaka izleyin, Nermin ve Cevdet ile birlikte siz de delirin.Av. Merve Gürcan (Blog Yazarı)15 dakikalık antraktın bitmediği ve 2. perdenin bir an önce başlaması için türlü oyalanmalar ürettiğim muhteşem oyun. İlişkilere gerçek bir bakış açısı ve süper yeteneklerin büyük oyunlar için dev kadrolara ihtiyaç olmadığını kanıtlayan, izlerken karın ağrıları ve gözyaşı gibi fiziksel etkiler yaşatan muhteşem bir yapım... Ellerinize, aklınıza ve emeğinize sağlık.Yıldıray Şatıroğlu (Seyirci)