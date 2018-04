'Bertolt Brecht-Nazım Hikmet-Cabaret' Amerika yolcusu

Nazım Hikmet ve Bertolt Brecht'in şiirlerinden seçilerek, müzikal bölümleri bir araya getiren kabare gösterisi: ‘‘Bertolt Brecht – Nazım Hikmet – Cabaret’’ Amerika’da tiyatro seyircisiyle buluşuyor!

Usta oyuncu Genco Erkal’ın; Bertolt Brecht ve Nazım Hikmet’in şiirlerinden uyarlayarak müzikal bölümler ile bir araya getirdiği kabara gösterisi ‘‘Bertolt Brecht – Nazım Hikmet – Cabaret’’ Amerika’da tiyatro seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor! Daha çok Jazz Club ya da gece kulübü gibi mekanlar için hazırlanmış olan gösteri 22-25 Mayıs 2015, tarihleri arasında Washington DC, Chicago ve New York şehirlerinde sergilenecek.

Piyanist Yiğit Özatalay’ın canlı performansı eşliğinde sahnelenen müzikli kabareye Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Cem Karaca, Tarık Öcal, Kurt Weill ve Hans Eissler’in müzikleri imza atıyor.

'Bertolt Brecht – Nazım Hikmet – Cabaret', 22 Mayıs - Cuma Washington DC’deki Jack Morton Auditorium’da, 23 Mayıs - Cumartesi New York Drom’da , 24 Mayıs - Pazar Chicago Mayne Stage’de, 25 Mayıs - Pazartesi New York Drom’da sergilenecek.