Beter Böcek'in sevgilisi gibi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

St Vincent dördüncü albümü ile oldukça iddialı

12 yaşından beri gitar çalan St. Vincent’ın, Manhattan sokaklarının arıza kadınına dönüşme seremonisini gözler önüne serdiği yeni albümündeki her parçanın bir hikayesi var. Teksas’taki çıplak bir koşuda yılanla karşılaşmasından sonra yazdığı ‘Rattlesnake’ ya da fazlasıyla cüretkâr ‘Birth In Reverse’ gibi parçalar pek çok dinleyiciyi şaşırtacak gibi.

St. Vincent’ın sınırlarını aştığı kendi adını taşıyan yeni albümünde groovy gitar rifleri hâkimiyetini sürdürse de araya pop ve elektronik müzik frekansları karışıyor. Zaman zaman Madonna, hatta Talking Heads kırıntıları duymak mümkün. Bu albüm için; “cenazede dinleyeceğiniz bir kayıt yapmak istedim” diyen St. Vincent ilk bakışta Beter Böcek’in sevgilisi gibi. Gri saçları ve yeni imajıyla kariyerindeki en iyi albüme imza atan St. Vincent, müzikal âlemin en üst ligine doğru ilerlerken, pek az insanın hayatı boyunca erişebileceği ‘kendini gerçekleştirmek’ eylemini de gerçekleştiriyor.