BİFO, 9 Ekim'de yeni sezona başlıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) dünya çapında ünlü isimleri ağırlayacağı yeni sezonu, 9 Ekim'de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, BİFO sezonun ilk konserinde albümleri ile iki kez "Cannes Klasik Ödülü"ne layık görülen ve ülkesinin en yüksek şeref madalyasını alan Perulu tenor Juan Diego Florez'i müzikseverlerle buluşturacak. Sascha Goetzel şefliğinde 9 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış konserinde, Bizet, Adam, Delibes, Massenet, Donizetti, Berlioz, Gounod ve Offenbach'ın operalarından aryalar seslendirilecek.



Son Dört Şarkı'nın solisti Gürcü soprano Iano Tamar, 2014 boyunca tüm dünyada doğumunun 150. yılı kutlanan Richard Strauss'un Don Juan, Son Dört Şarkı ve Bir Alp Senfonisi eserlerini, 6 Kasım'da gerçekleştirilecek "Richard Strauss Akşamı"nda yorumlayacak.



Antoine de Saint-Exupery'nin dünyaca ünlü yapıtı Küçük Prens'in Rachel Portman'ın müziği ve Nicholas Wright'ın librettosuyla sahnelenmiş aynı adlı operasından bölümlerin yer alacağı "Özel Konser", 20 Kasım'da gerçekleşecek. Ali Poyrazoğlu'nun konuk şef olarak yer alacağı konserden elde edilen gelir, Borusan Kocabıyık Vakfı Müzik Bursu fonuna aktarılacak.



BİFO'nun 8 Ocak 2015'te gerçekleşecek "Yeni Yıl Konseri"nde, şef Sascha Goetzel yönetiminde Johann Strauss II, Çaykovski ve Richard Strauss'un sevilen yapıtlarından bölümler seslendirilecek.



Piyanist kardeşler Ufuk ve Bahar Dördüncü'nün Britten'ın İskoç Baladı ile Rimsky-Korsakov'un Şehrazat'ını yorumlayacağı, Takemitsu'nun "Quotation of Dream" parçasının da Türkiye prömiyerini gerçekleştireceği konser, 19 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.



BİFO programına barok da ekledi

Bu yıl programına barok da ekleyen BİFO, 26 Şubat'ta Sascha Goetzel yönetiminde, "BİFO ile Barok Zamanı" konserini gerçekleştirecek. Vivaldi, Gabrieli, Telemann, Bach, Lully, Pergolesi ve Handel gibi önemli bestecilerin yapıtlarının seslendirileceği konserde, BİFO'nun başkemancısı Pelin Halkacı Akın solist olarak sahne alacak.



BİFO, 12 Mart'ta yapılacak konserde klasik dönemin büyük bestecilerinden Joseph Haydn'ın koral başyapıtı Mevsimler oratoryosunu seslendirecek. Sascha Goetzel yönetimindeki "Haydn'ın Mevsimleri" isimli konserde, Rönesans'ın vokal müziklerinden 21. yüzyıl yapıtlarına uzanan geniş bir repertuvarı olan Salzburg Bach Korosu, İsveçli soprano Miah Persson, performansları, kayıtları ve akademik çalışmalarıyla dikkati çeken sanatçı Ian Bostridge ve bariton Mark Stone yer alacak.



Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo, BİFO'yla konser verecek

Caz, latin ve klasik piyano yapıtları ile tanınan Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo, 19 Mart'ta BİFO ile sahneyi paylaşacak. Şef Gürer Aykal'ın yöneteceği konserde, Bernstein, Camilo, Copland ve Gershwin'in yapıtları seslendirilecek.



Beethoven'ın "3. Piyano Konçertosu" ile Mahler'in "5. Senfoni"sinin seslendirileceği "BİFO & Arcadi Volodos" konseri, müzik otoriteleri tarafından dünyanın en seçkin ve olağanüstü piyanistleri arasında gösterilen ve 'klavye dehası' olarak nitelendirilen Arcadi Volodos'u, 9 Nisan'da dinleyiciyle buluşturacak.



İngiltere'nin önemli opera yıldızlarından bariton Bryn Terfel, 16 Nisan'da BİFO ile aynı sahneyi paylaşacak. Galler ezgilerinin, Mozart ve Verdi'nin eserlerinin yorumlanacağı konserde, Terfel'e, Galler Prensi'nin resmi arpçısı ve müzikalitesiyle genç yaşında sanat dünyasının seçkin müzisyenleri arasında giren Hannah Stone eşlik edecek.



Keman virtüözü Julian Rachlin, 30 Nisan'da Sascha Goetzel yönetiminde Çaykovski'nin Keman Konçertosu'nu yorumlayacak.



Leyla Gencer anısına: AIDA

Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO'nun, Leyla Gencer anısına 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği konserde, opera dünyasınca 'yeni Aida' olarak nitelendirilen soprano Latonia Moore Giuseppe sahne alacak.



Verdi'nin dört perdelik Aida operasının konser versiyonunu seslendirecek olan Giuseppe'ye, mezzosoprano Stella Grigorian, başarılı tenor Carlo Ventre ile Leyla Gencer S?an Yarıs?ması Özel Ödülü sahibi George Gagnidze eşlik edecek. Yekta Kara'nın sahne yönetimindeki konser, Türkçe üstyazılı, İtalyanca olarak sunulacak. (AA)