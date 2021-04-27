Billie Eilish’ten yeni tekli haberi: Yoksa albüm mü geliyor?
Billie Eilish geçtiğimiz haftalarda, Instagram'dan hayranlarına duyurduğu üzere yeni şarkıları için çalışmalara başlamıştı. Son single çalışmasının klibinden de kısa bir kesiti paylaşan şarkıcı kendine özgü tarzını koruduğunu da elbette gösterdi.
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Dün paylaştığı kısa parçada da en yeni sarışın haliyle bir Eilish, kamera ona yaklaşırken yavaşça dönüyor. Arkada çalan nazik akustik gitara alametifarikası olan şarkı sözlerinden biriyle eşlik ediyor: "Senden uzaklaştığımda her zamankinden daha mutlu oluyorum".
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Geçtiğimiz şubat ayında, sanatçı Stephen Colbert ile The Late Show'da göründüğünde karantina sürecinin ona iyi geldiğinden de bahsetmişti. "COVID olmasaydı aynı albümü, hatta albüm bile yapacağımı sanmıyorum. Bu, COVID ile ilgili olduğu anlamına gelmiyor, sadece hayatınızda işler farklı olduğunda siz de farklısınız demektir. İşte böyle. Bu yüzden bunun için COVID'e teşekkür etmeliyim ve hepsi bu. " sözlerine yer vermişti.
Billie’nin yepyeni bir döneminin başında olduğumuz ise aşikar. Belki de yeni albüm tahmin ettiğimizden daha da yakındır...
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