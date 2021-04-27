Billie Eilish’ten yeni tekli haberi: Yoksa albüm mü geliyor?

Billie Eilish birkaç gün önce “İşler geliyor” diye paylaşım yapmıştı. Haliyle yeni bir teklinin geleceğinden neredeyse hepimiz emindik. Dün ise, sanatçı “Happier Than Ever” adlı yeni parçasının 15 saniyelik bir klibini paylaştığı için bunu yeni "işler" için bir ön gösterim kabul ettik. Peki bu sadece yeni bir tekli mi yoksa devamında albüm gelir mi? Yeşil saçları ile de milyonların gönlünde adeta taht kuran Eilish'in bu kadar sevilme sebebi de kendine özgü mizacı ve doğallığı zaten. Saçlarını tamamen sarıya boyatan Eilish bu sebeple de hayranlarını epey şaşırtmıştı. Öyle gösteriyor ki, tüm bu gelişmeler bizi şaşırtmaya devam edeceğinin küçük bir yansıması olabilir.

Bu gönderiyi Instagram'da gör BILLIE EILISH (@billieeilish)'in paylaştığı bir gönderi

Dün paylaştığı kısa parçada da en yeni sarışın haliyle bir Eilish, kamera ona yaklaşırken yavaşça dönüyor. Arkada çalan nazik akustik gitara alametifarikası olan şarkı sözlerinden biriyle eşlik ediyor: "Senden uzaklaştığımda her zamankinden daha mutlu oluyorum".

Bu gönderiyi Instagram'da gör BILLIE EILISH (@billieeilish)'in paylaştığı bir gönderi

Geçtiğimiz şubat ayında, sanatçı Stephen Colbert ile The Late Show'da göründüğünde karantina sürecinin ona iyi geldiğinden de bahsetmişti. "COVID olmasaydı aynı albümü, hatta albüm bile yapacağımı sanmıyorum. Bu, COVID ile ilgili olduğu anlamına gelmiyor, sadece hayatınızda işler farklı olduğunda siz de farklısınız demektir. İşte böyle. Bu yüzden bunun için COVID'e teşekkür etmeliyim ve hepsi bu. " sözlerine yer vermişti.

Billie’nin yepyeni bir döneminin başında olduğumuz ise aşikar. Belki de yeni albüm tahmin ettiğimizden daha da yakındır...

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