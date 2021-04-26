Bill Gates, Sky News’e yaptığı yeni açıklamalarda dünyanın 2022 yılı sonunda ‘normale döneceği’ konusundaki görüşünü koruduğunu belirterek, aşılara güvendiğini de bir kere daha söyledi.

“Gelecekteki salgınlara hazırlanmak gerek!”

Bill Gates, gelecekteki salgınlara hazırlanmamızın en önemli önceliğimiz olmasını ve daha önce Ebola’da olduğu gibi salgın bitince yaşananları unutmamamız gerektiğini ayrıca belirtti. Fakat bilindiği üzere, bir yıldan fazladır dünyayı etkisi altına alan pandeminin küresel bazda ekonomik ve insani olarak ciddi bedelleri oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu yüzden, etkilerin epey yıkıcı olması nedeniyle “bu neslin bu pandemiyi hatırlayacağına” da inanıyor.

Öte yandan Gates söyleşinin devamında, özellikle Birleşik Krallık yönetiminin, denizaşırı ülkelere yaptığı yardım bütçesini, yıllık gayri safi milli hasılanın %0,7’sinden %0,5’ine indirmesini eleştirdiğini de belirtti. Bu gibi yardımların çocuk felci gibi hastalıklarla mücadelede kritik önemde olduğunu, en hızlı şekilde eski haline getirilmesinin çok mühim olduğunu da ekledi.

"Johnson & Johnson aşısının ne kadar yaygın olarak kullanılacağına dair hala bazı sorular var ama bu aşı kabul edilirse çok faydalı olur. Ancak ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere bazı zengin ülkeler, bu yaz bile yüksek aşılama seviyelerine ulaşacak." vurgusunu da yaptı.

Ayrıca Gates'e göre bazı varlıklı ülkelerin 2021 sonlarında ve 2022'de dünyanın geri kalanına da sağlama imkanı olduğunu da düşünüyor. Hatta "Böylece bu hastalığı ortadan kaldırmış olmayacağız, ancak sonunda onu çok küçük sayılara indirebileceğiz.”" diyerek tamamen bitirme konusundaki şüphelerini de göstermiş oldu.

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