Başarılı indie-pop grubu Florence + The Machine'in şarkıları metalciler tarafından yorumlandı
13 Mayıs’ta Sumerian Records etiketiyle yayınlanacak albüm 13 şarkıdan oluşacak ve ismi Florence + The Sphinx olacak.
Albümde Periphery, Stick To Your Guns, Miss Fortune ve Dead Letter Circus gibi gruplar yer alıyor. Albümün şarkı listesi de şöyle:
Periphery – ‘Only If For A Night’
Stick To Your Guns – ‘Dog Days Are Over’
Ben Bruce (of Asking Alexandria) – ‘Shake It Out’
Darkest Hour – ‘Spectrum’
Miss Fortune – ‘No Light, No Light’
Fever Dreamer – ‘Leave My Body’
Born of Osiris – ‘Seven Devils’
Come The Dawn – ‘What The Water Gave Me’
Upon A Burning Body – ‘Lover To Lover’
Mike Semesky (of Intervals) – ‘Heartlines’
Dead Letter Circus – ‘Remain Nameless’
City In The Sea – ‘All This And Heaven Too’
Florence + The Sphinx’ten şimdiye kadar üç şarkı yayınlandı.