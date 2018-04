Bir de böyle dinleyin!

Başarılı indie-pop grubu Florence + The Machine'in şarkıları metalciler tarafından yorumlandı

13 Mayıs’ta Sumerian Records etiketiyle yayınlanacak albüm 13 şarkıdan oluşacak ve ismi Florence + The Sphinx olacak.

Albümde Periphery, Stick To Your Guns, Miss Fortune ve Dead Letter Circus gibi gruplar yer alıyor. Albümün şarkı listesi de şöyle:

Periphery – ‘Only If For A Night’

Stick To Your Guns – ‘Dog Days Are Over’

Ben Bruce (of Asking Alexandria) – ‘Shake It Out’

Darkest Hour – ‘Spectrum’

Miss Fortune – ‘No Light, No Light’

Fever Dreamer – ‘Leave My Body’

Born of Osiris – ‘Seven Devils’

Come The Dawn – ‘What The Water Gave Me’

Upon A Burning Body – ‘Lover To Lover’

Mike Semesky (of Intervals) – ‘Heartlines’

Dead Letter Circus – ‘Remain Nameless’

City In The Sea – ‘All This And Heaven Too’

Florence + The Sphinx’ten şimdiye kadar üç şarkı yayınlandı.