Bir Instagram Güncesi

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Mexico City'den Tuz Gölüne kadar 4 kıta – 23 ülke – 66 şehir – 101 nokta ve dünyanın etrafını 1 yıl içinde 4 kez dönmeye eşdeğer yaklaşık 100.000 mil Levent Özçelik'in kitabında sizlerle buluşuyor!

“Normal” bir insan, 1 ayda –ya da bırakalım ay hesabını– 1 yılda sırf seyahat amaçlı olarak kaç farklı şehri ziyaret edebilir? 5, 10, hadi diyelim 15… Sadece fotoğraf çekmek ve farklı kültürleri deneyimlemek için seyahat eden fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Levent Özçelik bu anlamda “normal” biri, bizlerden biri değil. 1 yıl içinde 4 farklı kıtada, 23 farklı ülkede 70’e yakın şehri gezmiş bir “modern seyyah”. Gün içinde iPhone’nunu defalarca şarj etmekten, ikide bir kamerasının pillerini değiştirmekten usanmayıp fotoğraf çekmiş bir “tutkun”. Uçak ve araba yolculuklarıyla 100.000 mile yakın yol kat etmiş bir “çılgın”. Dünyanın çevresi yaklaşık 24.000 mil; yani bu “çılgın modern seyyah”ın kat ettiği yaklaşık 100.000 mil, dünyanın etrafında 1 yıl içerisinde tam 4 kez dolaşmak anlamına geliyor. Fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Levent Özçelik, son1 yıldır gittiği her ülke ve şehirde kendi makinesinin yanı sıra Instagram’la da fotoğraflar çekiyor ve bunları paylaşıyor. Çektiği fotoğrafları ve şiirsel bir dille kaleme aldığı izlenimlerini “Bir kış günü –eğer– ben”, “Paradis”, “Bir Gün Mutlaka; Havana” ve “İnsanlar ve Hikâyeleri” isimli kitaplarında toplayan Levent Özçelik, şimdi de son 1 yılda çektiği bu fotoğrafları “Bir Instagram Güncesi” kitabıyla fotoğraf meraklılarıyla buluşturuyor. Levent Özçelik, 23 ülkede 70’e yakın şehirde 101 noktada Instagram’la görüntülediği ve efektler vererek filtrelediği 300’ün üzerinde fotoğrafı “mini” bir albüm formatında derledi.