Bir kadının yazdığı en etkili roman!

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Harper Lee’nin unutulmaz klasiği Bülbülü Öldürmek, kadın bir yazar tarafından yazılmış en etkili roman seçildi.

Baileys Kadın Yazarlar Kurmaca Ödülü, bu yıl kadın yazarların elinden çıkan ve “okurların hayatını etkileyip şekillendiren” en etkili romanları belirlemek amacıyla kapsamlı bir anket düzenledi. Harper Lee’nin 1960 tarihli romanıyla birinci seçildiği ankette, Margaret Atwood Damızlık Kızın Öyküsü kitabıyla ikinci, Charlotte Brontë de Jane Eyre romanıyla üçüncü sırada yer aldı.



Bugün anlamı daha büyük

Londra merkezli insan hakları örgütü Liberty’nin başkanı Shami Chakrabarti sonucu, “Dünyanın dört bir yanında insan haklarının saldırı altında olduğu günümüzde, Harper Lee’nin büyük romanı hepimize, adalet ve eşitliğin her şeye rağmen önyargılara baskın geleceğini anlatıyor” şeklinde değerlendirdi.



Harry Potter da listede

Listenin dördüncü sırasında Harry Potter serisiyle J.K. Rowling, beşinci sırasında ise Uğultulu Tepeler romanıyla Emily Brontë yer alıyor.