Murat Söker’in ilk kitabı “Bir Kedinin Sayıklamaları” raflarda yerini aldı.

Kitapta, Hermes adındaki erkek kedi; keşfetme ve eğlence duygusu ile kendisini, çevresindeki insanları ve deneyimlerini masum ve sevimli bir dille okuyucuya anlatıyor. Anne, babası arkeoloji müzesinde, doğmuş olan Hermes’in ismi de mitolojiden geliyor; O, Zeus ve Maia’nın oğulları Hermes. Biraz meraklı, biraz yaramaz, bir o kadar da bilgili hatta oldukça entellektüel bir kedi… Kimi insana göre kedi, kimisine göre kedicik olarak kendini tarif ediyor. Uzun, kumral renkte tüyleri, yerçekimine meydan okuyan, göğe doğru kıvrılmış kalın bir kuyruk ile endamını gösteren bir yürüyüşe sahip.



Entellektüel kedi Hermes’in anlattıklarını okurken, düşünsel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculukta ilişkiler, aşk, estetik, cesaret, dayanışma ve paylaşımlar var.



Amatör düzeyde yazı denemeleri olan yazar Murat Söker, kitabın ana karakteri Hermes’in masum ve sevimli sayıklamaları aracılığıyla yer yer günümüz toplumsal yaşamına yönelik eleştirilerde de bulunuyor.

