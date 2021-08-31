Bir ustayı kaybettik: Türk tiyatrosundan Ferhan Şensoy geçti...

Türk tiyatrosunun büyük kaybı... Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi gören Ferhan Şensoy, gece 02.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

USTAMI, ÇOCUKLARIMIN BABASINI KAYBETTİM

Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz." sözleriyle Ferhan Şensoy'un vefatını duyurdu.

Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz… #ferhanşensoy — Derya Baykal (@DDeryaBaykal) August 31, 2021



Ferhan Şensoy tarafından kurulan tiyatro grubu Ortaoyuncular’ın twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun” denildi.

Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… — Ortaoyuncular (@Ortaoyuncular) August 31, 2021

Tulûat sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan'dan devraldığı kavuğu, 1968'de Münir Özkul'a devretmişti. Kavuk, 1989'da Münir Özkul tarafından Ortaoyuncular'ın kurucusu Ferhan Şensoy'a devredilmişti. Ferhan Şensoy ise kavuğu Rasim Öztekin'e devretmişti. Mart 2021'de yaşamını yitiren Rasim Öztekin ise eylül 2020'de kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti...