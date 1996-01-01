Suriyeli Techno Omar Souleyman One Love Festival'e geliyor





‘One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata’ ilk sürprizlerini açıkladı: Björk’ün ‘Crystalline’ şarkısına Ankara havası eşliğinde yaptığı remix’le dikkat çeken, 2001’de ünlü Glastonbury festivalinin sürpriz headliner’ı olarak yüzbinleri coşturan ‘Suriyeli techno’ Omar Souleyman ve üretkenliğiyle elektronik müzik dünyasının önemli isimlerinden biri haline gelen Simon Green, diğer adıyla Bonobo. 14-15 Haziran tarihlerinde Parkorman’da düzenlenecek One Love festivalin en dikkat çeken isimleri.Ortadoğu ’da düğünlerde ve şenliklerde çalınan müzikleri Shaabi tınıları ve vahşi Dabke ritimleriyle baştan yaratan Omar Souleyman, festivalcilere alışık olmadıkları çılgın bir eğlence vadediyor. Ortadoğu’nun uluslararası düzeydeki yıldızı ‘Suriyeli Techno’ tanımıyla özdeşleşen Souleyman, eğlenceli sahne performansını Glastonbury, All Tomorrow’s Parties gibi dev uluslararası festivallere taşıyarak Batı müzik dünyasında da markalaştırmayı başardı. Damon Albarn ve Björk gibi müzik dünyasının dev isimleriyle özel projeler gerçekleştiren Omar Souleyman, Björk’ün ‘Biophilia’ albümü için ‘Crystalline’ şarkısına Ankara havası eşliğinde yaptığı remix’le Türkiye ’de de geniş bir hayran kitlesine sahip. 1966 yılında Suriye’nin kuzey doğusundaki Resulayn kasabasında doğan Omar Souleyman, burada buzuki, rebab ve Suriye halk müziğinin zengin melodileriyle tanıştı. 1996’da klavyeci Rizan Sa’id ile güçlerini birleştirerek müziğini elektronik seslerle buluşturan ve bu sayede daha sert, hızlı, gürültülü bir tarz yakalayan Souleyman, kısa sürede bölgede düğünlerin aranan ismi haline geldi. Bugüne kadar 500’den fazla video kaydın ve birçok YouTube videosunun baş kahramanı olan Souleyman, 2011’de Glastonbury Festivali’nin sürpriz headliner’ı olarak ve Aralık 2013’te Norveç’te düzenlenen Nobel Barış Ödülleri töreninde sahne alarak dikkatleri üzerine çekti.Simon Green, diğer adıyla Bonobo ise beş albüm, sayısız turne ve sıradışı üretkenliğiyle elektronik müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Bonobo adıyla ilk çıkışını 1999 yılında, ‘When Shaped Join Together’ albümünde yer alan ‘Terrapin’ adlı parçayla yapan müzisyen, 2001 yılında kendisine ‘downtempo’nun yeni öncüsü’ unvanını kazandıran ilk albümü Animal Magic’i müzikseverlere sundu. 2003, 2006 ve 2010 yıllarındaki üç başarılı albümün ardından, 2013’te, elektronik müziğin günümüzde geldiği noktayı sergileyen son albümü ‘The North Borders’ı yayınladı.