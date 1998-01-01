Meltem Cumbul tiyatroya yönetmenliğini üstlendiği “Blu” oyunu ile dönüyor.

14 Ocak Cumartesi akşamı 20.30’da ilk kez sahnelecek oyun her hafta Cumartesi 20.30’da ve Pazar 19.00’da Toy İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak.



İngiliz yazar David Hare’nin kaleminden çıkan Blu’nun oyuncu kadrosunda kalabalık, genç ve yetenekli bir ekip yer alıyor. Meltem Cumbul’un yönetmenliğini yaptığı oyunun müziklerini Nurkan Renda ve Zigan Aldi bestelerken, ışık tasarımını Ayşe Ayter, kostüm tasarımını ise Hakan Bahar üstleniyor.



Arthur Schnitzler’in “Der Reigen” isimli eserinden 1998 yılında David Hare tarafından adapte edilen “Blue Room” modern çağda toplumun içinde bulunduğu aşk-seks dilemmasına, sosyal sınıf ve de arzu ilişkilerine odaklanıyor.



