Bodrum'da Türkçe Pop Partileri

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Özgür Aras, İstanbul'da başlattığı ve geleneksel hale getirdiği 90'lar Türkçe Pop partilerine yaz aylarında Bodrum'da devam ediyor...

Yıllardır pek çok ünlü ismin iletişim danışmanlığını üstlenerek kendi markasını yaratan Özgür Aras, geleneksel hale getirdiği 90'lar Türkçe Pop partilerine devam ediyor. 15 Haziran Pazar akşamı Bodrumluları eğlendirecek Özgür Aras, yaz boyu her Salı ve Pazar akşamları Bodrum'da eğlence sevenlerle buluşacak.

Aras, 15 Haziran Pazar akşamı Bodrum'un gözde mekanlarından Pasha'da 90'lı yılların en sevilen Türkçe şarkılarıyla müzik severleri ağırlayacak.

Özgür Aras'ın DJ kabinine geçtiği bu yakın nostalji yolculuğu, yaz boyu her Salı ve Pazar akşamları Bodrum'da Pasha'da devam edecek.

