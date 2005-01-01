Borusan Quartet ile 'Renkler'

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Borusan Quartet'in 29 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Trump Towers Kültür ve Gösteri Merkezi'nde!

2005 yılında Prof. Gürer Aykal öncülüğünde kurulan Borusan Quartet, Alban Berg Quartet, Juilliard Quartet, Gürer Aykal, Joshua Epstein ve Maxim Vengerov gibi kişi ve toplulukların ustalık sınıfı çalışmalarına katıldı. İsviçre’deki Maggini Vakfı’nın beğenisini kazanıp, Borusan Kültür Sanat ile yapılan işbirliği sonucu A. Stradivarius (1714 “Adam”), N. Amati (1662), A. Testore (1725) ve Petrus Guarneri (1740) gibi özel enstrümanlarla müzik yapma şansına sahip oldular.



Borusan Quartet "Renkler" ismini verdikleri konserde hayranlarına klasik müzikten tangoya ve türkülere uzanan bir program sunacak.