Boyner kardeşler Rashit'in klibinde!

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İşadamı Cem Boyner'in ikiz kızları Ayşe-Elif Boyner, Rashit'in son klibinde rol aldı

Punk grubu Rashit’in yeni klibi ‘Savaş Boyaları’nda ikiz kardeşler Ayşe-Elif Boyner rol aldı.

Rashit’in son albümü ‘İnsan Neslinin Sonu’ geçen sene Ada Müzik etiketiyle yayımlanmıştı. Grubun albümde yer alan ‘Savaş Boyaları’ adlı şarkıya Rashit’e işadamı Cem Boyner ile eski eşi Bilgün Dereli'nin ikiz kızları Ayşe ve Elif Boyner eşlik etti. Güncel sanatçı Elif Boyner ile ikizi Ayşe Boyner, Öykü Onur Tanyel’in yönettiği klipte bir örnek saç modeli ve kıyafetleriyle yer alıyor.