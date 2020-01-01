Britpop’un 20. yılı BBC’de kutlanacak

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Britpop’un 20. yılı BBC tarafından gerçekleştirilecek özel programlarla kutlanacak.

Bundan 20 yıl önce ortaya çıkarak Britanya müzik sahnelerini yeniden ateşleyen Britpop’un 20. yılı BBC tarafından gerçekleştirilecek özel bir organizasyonla kutlanacak

6 – 11 Nisan tarihleri arasında BBC Radio 2, BBC Radio 6 Music ve BBC Four kanallarında gerçekleştirilecek çeşitli programlarda Britpop’un ortaya çıkışı gözden geçirilecek. Radio 2’dan yayınlanacak programlarda belgeseller, röportajlar ve dinleyicilerin oylarıyla oluşturulan dönemin en iyi 30 şarkısına dair bir sıralama da yer alacak.

Britpop severler, yaklaşık bir hafta sürecek yayınları BBC'nin internet adresinden takip edebilecekler.