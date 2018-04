Bu albüm kaçmaz!

"Paul Simon - Over The Bridge Of Time" müzik marketlerde!

Grammy ödüllü efsanevi grup Simon & Garfunkel üyesi Paul Simon’nın Art Garfunkel ile yaptığı efsanevi şarkıları da kapsayan ilk tek CD’lik toplama albüm “Over The Bridge Of Time: A Paul Simon Retrospective (1964-2011)” müzikseverler ile buluşuyor!



Kariyerinin 60. yıldönümünde şarkı yazarı, şarkıcı ve müzisyen Paul Simon’nın en sevilen şarkılarının ilk defa tek CD’de toplandığı “Over The Bridge Of Time: A Paul Simon Retrospective (1964-2011)” albümü, sanatçının Art Garfunkel ile olan çalışmaları ile başlayıp solo çalışmaları ile devam ediyor.



Fanları tarafından seçilen en sevilen 20 adet şarkıdan oluşan bu çok özel albüm, dinleyenleri, sanatçının Afrika ve Brezilya geleneksel müziğininden reggae ve gospel tarzını tanıdık rock ezgileriyle harmanladığı, Paul Simon’ın müzikal yolculuğuna çıkaracak.



Müzikseverlerin arşivlerinde mutlaka yer alması gereken “Over The Bridge Of Time: A Paul Simon Retrospective (1964-2011)” şimdi Sony Music etiketiyle müzik marketlerde!