"Bu Benim Karım Değil, Komiser!"

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İlk defa gittiğiniz bir yerde karınız kaybolsa ne yaparsınız?

“Yalnız bir adam için tuzak”, Fransız yazar Robert Thomas tarafından yazılmış ve ilk kez 1960’da yayınlanmış bir polisiye komedi. Bir dağ kasabasına balayına gitmiş yeni evli çiftin sır ve komedi dolu öyküsü. Oyunda, önce çaresiz ve sonra öfkeli, sabırsız ve zor durumdaki koca Mösyö Corban rolünde Berke Üzrek’i, alaycı, kendini beğenmiş ve işinin ehli komiser rolünde Levent Sülün’ü, kimi zaman saf, kimi zaman kurnaz, genelde telaşlı ve pişman Madam Corban rolünde Hande Dane’yi, nükteli ve muasır rahip rolünde ise seyirciyi kahkahaya boğan Taner Ergör’ü izliyoruz. Yönetmenliğini Tolga Yeter’in yaptığı “Tuzak”, akıcı kurgusu, insanı hiç yormayan rahat diyalogları, seyirciyi hep kuşkuda bırakan hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla son dönemin iddialı tiyatro oyunlarından. 1970’lerde ve bir dağ evinde geçen “Tuzak”, 19-25 Nisan tarihlerinde saat 20:30’da Tiyatro Karnaval, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak