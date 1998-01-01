Bu konser kaçmaz!

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Jehan Barbur, 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 22.30'da KadıköySahne'de!

Yumuşacık sesi ve muhteşem yorumlarıyla Jehan Barbur, 20 Kasım saat 22.30'da KadıköySahne'de!



Jehan Barbur kimdir?

12 Nisan 1980 yılında doğan Jehan Barbur 18 yaşına kadar İskenderun'da okuyup büyümüştür. 1998-2002 tarihleri arasında okuduğu Ankara Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü Dili ve Edebiyatı bölümünden derece ile mezun olmuştur. Üniversiteden sonra İstanbul'a yerleşip, 2004 - 2009 tarihleri arasında birçok farklı grupta solist olarak çalışmış, reklam cıngılları seslendirmiş, birçok dizi ve sinema filmi müziğine sözleri ve/veya sesiyle hayat vermiştir. 2009 yılında ilk stüdyo albümü Uyan yayımlanmıştır. 2010 yılında ise ikinci albümü Hayat ile müzik kariyerini devam ettirmiştir. Son olarak 2012 yılında üçüncü albümü Sarı yayınlanmıştır.