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Burcu Güneş garajistanbul sahnesinde

Burcu Güneş, 26 Eylül'de garajistanbul sahnesinde en sevilen şarkılarını seslendirecek.
Burcu Güneş'ten garajistanbul misafirlerine özel akustik performans... Yorumculuğu, sesi ve çizgisiyle yıllardır kendine  sadık bir hayran kitlesi yaratan Türk pop müziğinin başarılı ismi Burcu Güneş, son albümü Gül Kokusu'nda yer alan şarkılarının yanı sıra kendisiyle bütünleşen eski parçalarının akustik yorumlarına yer vereceği özel bir performansla 26 Eylül'de garajistanbul sahnesinde!

Konser saati: 23:00
Bilet fiyatları:
VIP - 100.00 TL
Normal - 45.00 TL
Öğrenci - 38.00 TL

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