Calvin Harris'ten yeni single

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DJ ve prodüktör Calvin Harris’in “Summer” adlı yeni şarkısı yayınlandı!

İngiltere’de ve birçok müzik listesinde 1 numaraya yerleşen “Under Control” single’ının ardından, dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Calvin Harris’in “Summer” adlı yeni şarkısı yayınlandı! Calvin Harris tarafından prodüktörlüğü üstlenen ve yazılan “Summer” şarkısında Harris, büyük beğeni toplayan ve 2 milyondan fazla indirilen “Feel So Close” şarkısından bu yana ilk kez kendisi vokal yapıyor. Forbes dergisine göre de “Dünyanın En Çok Kazanan DJ’i” olarak adlandırılan Calvin Harris, “18 Months” albümüyle Michael Jackson’ın İngiltere’deki “tek albümünden en fazla Top 10’e giren şarkıya sahip sanatçı” rekorunu da kırmış oldu.



