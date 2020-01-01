Candan Erçetin'den 20. yıla özel albüm

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Candan Erçetin'in 20.Yıl Özel Albümü ”Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun” müzikseverlerle buluştu.

Candan Erçetin, 20. sanat yılı anısına, dinlemeyi ve söylemeyi çok sevdiği Türk Sanat Müziği ve Türkü formunda eserlerden oluşan yeni bir albüm hazırladı. Türk Sanat Müziği şarkılarından oluşan “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" albümü Pasaj Müzik etiketiyle 25 Kasım'da müzikseverlerin beğenisine sunuldu. 6 ay süren stüdyo çalışmaları sonunda tamamlanan albümde her biri klasik haline gelmiş Türk Sanat Müziği şarkılarını ve türkülerini Candan Erçetin yeniden yorumladı.

Bundan önceki hatıra albümlerinde eski şarkıları ve türküleri çağımıza taşıyan yepyeni düzenlemeleri tercih eden Erçetin bu kez Türk Sanat Müziği şarkılarını, anılarına ve aslına sadık kalan düzenlemeler üzerine yorumladı. Tüm şarkılar Turgay Özüfler, Göksun Çavdar, Fatih Ahıskalı, Cengiz Ercümer gibi birçok değerli müzisyen tarafından canlı kayıt edildi.

Bugüne kadar yayınladığı albümlerin repertuarlarında da türkülere yer veren Candan Erçetin, “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun” çalışmasında “Karam” "Erkilet Güzeli", "Bilal Oğlan", "Vardar Ovası" türküleriyle bu geleneği bozmadı.