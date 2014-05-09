Çarpıcı bir komedi

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Sezonun en iddialı komedisi Arapsaçı, Eylem Şenkal ve Berke Hürcanlı kadrosuyla güldürmeye devam ediyor.

Arapsaçı, çok hareketli karmaşa komedisi. Oyunu, bu türün en güçlü kalemi Ray Cooney yazdı, Can Törtop yönetti. Oyunun başrollerinde Eylem Şenkal, Berke Hürcan, İsmail Can Törtop, Ümmühan Kıldiş, Ferhat Balaban ve Hande Melek oynuyor.



Mutlu bir evlilik sürdüren Philips ve Johanna o gece bir davete katılacaktır. Evin boş olmasını fırsat bilen Philip’in çapkın ortağı Henry evi kullanmak ister. Aynı anda Henry’nin eşi Linda da benzer bir çapkınlık olayı için Johanna’dan evi istemektedir. Bu gelişmelerden habersiz olan evin hizmetçisi ve evde çalışan dekoratör de gece için romantik planlar yapmaktadır. Derken evde unutulan bir aşk mektubu, art arda gelen yanlış anlaşılmalar ve Philip’in davete gitmekten vazgeçmesi ile işler Arapsaçına dönecektir.



Arapsaç, iki perde boyunca seyircisine doya doya kahkaha vaad ediyor.



9 Mayıs 2014 Cuma - 20:30 - Ortaköy Afife Jale Sahnesi

13 Mayıs 2014 Salı - 20:30 - Kozyatağı Kültür Merkezi (Kozzy AVM)



Biletleri etkinlik gişelerinden ve MyBilet'ten alabilirsiniz.



