Carreras'tan konser

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İspanyol tenor Carreras, İstanbul'a geldi...

İspanyol tenor Jose Carreras, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.



Tarifeli uçakla Barselona'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Carreras, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, beğendiği şehirlerinden biri olan İstanbul'da konser vereceği için mutlu olduğunu söyledi.



Jose Carreras, 29 Mart'ta Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde vereceği konserde sanatseverle güzel bir gece geçireceklerine inandığını ifade ederek, "Daha önce de söylediğim gibi Türkiye çok güzel ve büyüyen bir ülke. Eminim ki gelecek yıllarda ekonomik olarak daha da gelişecektir" diye konuştu.



Daha önce Domingo ve Pavarotti ile "3 Tenors" grubun üyesi olan Carreras'a bu konserinde soprano Simge Büyükedes ile orkestra şefi David Gimenez eşlik edecek. Carreras, sahnede opera, operet ve müzikal şarkılarını seslendirecek.