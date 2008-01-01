Cats Müzikali Zorlu'da

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Dünyanın en önemli müzikallerinden olan Cats Müzikali, 21 Ocak'ta Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'ye ilk kez gelen müzikal, T.S. Eliot'un "Old Possum's Book of Practical Cats" adlı kitabına ve Andrew Lloyd Webber'in rekorlar kıran uyarlamasına dayanıyor.



Kediler arasındaki bir öyküyü anlatan müzikal, bugüne kadar 300'den fazla şehirde, 50 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.



İlk kez 1981'de Londra'daki West End'de, 1982'de de Broadway'de izleyici ile buluşan müzikal, Londra'da 20 yıl boyunca sahnelendi.



Müziğin, dansın, şiirin, hayallerin, tiyatronun ve aşkın "mükemmel" uyumunu içinde taşıyan Cats, en iyi müzikal ve en iyi yönetmen dalları dahil olmak üzere Broadway'de 7 kez Tony Ödülü'nü kazandı.



Olivier Award en iyi müzikal ödülü ve en iyi orijinal kadro kategorisinde de Grammy ödülü bulunan Cats, 2008 yılında İngiltere çapında kapalı gişe oynadı.