Celine Dion, sahnelere ara verdi

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Celine Dion, kanser tedavisi gören eşi Rene Angelil ve ailesiyle zaman geçirmek için sanat kariyerine ara verdiğini açıkladı.

Kanadalı ünlü şarkıcı Celine Dion, tüm sahne ve sanat çalışmalarını henüz belli olmayan bir zamana kadar askıya aldığını açıkladı.



Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kanadalı süper starın kanser tedavisi gören eşi Rene Angelil ve ailesiyle zaman geçirmek için sanat kariyerine ara verdiği duyuruldu. Açıklamada, sanatçının kendisinin de boğaz kaslarında iltihaplanma sorunu yaşadığı ve 29 Temmuz'daki son konserinden bu yana programında olan sahne çalışmalarına çıkamadığı hatırlatıldı.



Celine Dion, bu kararı geçen aralık ayında kanser tümörü alınan ve halen tedavi gören eşi, 3 çocuğu ve kendi sağlık sorunlarıyla daha fazla ilgilenmek için aldığını belirttiği açıklamasında, "Bu durum için hayranlarımdan özür diliyorum. Onlara, gösterdikleri sevgi ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.



Sanatçının ABD'deki Colosseum programı ile sonbahardaki Asya Konseri ve diğer tüm programları karar sonrası iptal edildi.



(AA)