Cem Adrian konseri

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Cem Adrian, 28 Mart Cuma akşamı Jolly Joker İstanbul’da!

Yeni albüm çalışmalarını son hız sürdürürken, yurtiçinde ve yurtdışında verdiği sayısız konserde, her geçen gün artan hayran kitlesiyle buluşmaya da devam eden Cem Adrian; 28 Mart Cuma akşamı Jolly Joker İstanbul’da! Farklı ve cesur müziği ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Cem Adrian konserlerinde; 7. albümü “Şeker Prens ve Tuz Kral”ın yanı sıra, önceki albümlerinin çok sevilen şarkılarını da, gün geçtikçe artan hayranlarıyla bir ağızdan seslendiriyor. Adrian’ın, 28 Mart 2014, Cuma akşamı Jolly Joker İstanbul’da gerçekleşecek konserinin kapı açılış saati 22:00. Konserin biletleri Biletix’ten ve Jolly Joker İstanbul’dan temin edilebilir.

