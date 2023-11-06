“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin ilk teaser afişi yayınlandı!

Yaşarken olduğu gibi ölümünden sonra da şarkıları dillerden düşmeyen sanatçıyı, usta oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı filmin kadrosunda Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Alper Saldıran ve Melisa Döngel gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, dağıtımını TME Films’in yaptığı “Cem Karaca’nın Gözyaşları” yakında sinemalarda olacak.

“Tamirci Çırağı”, “Namus Belası”, “Bu Son Olsun”, “Resimdeki Gözyaşları” gibi unutulmaz şarkılarıyla dillerden düşmeyen efsane sanatçı Cem Karaca’nın hayatını anlatan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi beyazperdede seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Cem Karaca’nın hayranlarının merakla beklediği filmin çekimleri devam ederken, filme ait ilk teaser afiş yayınlandı.

Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı filmde Anadolu rock müziğinin duayenini usta oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Deneyimli oyunca Fikret Kuşkan’ın, Cem Karaca’nın babası Mehmet Karaca; sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın’ı ise anne Toto Karaca rolünde yer aldığı filmde, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Alper Saldıran ve Melisa Döngel gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.