Cem Yılmaz'ın sert çıkışları var!

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Milliyet'e konuşan reklam ve film müziklerinin deneyimli ismi Ömer Özgür, birlikte çalıştığı isimleri anlattı: "Şahan Gökbakar'la çalışmak çok eğlenceli. Cem Yılmaz ise zordur"

Jingle Jungle adlı müzik şirketinin kurucusu Ömer Özgür, bugüne kadar sayısız reklam filminin müziğine imza attı. Bir yandan da film müzikleri yapan Özgür, projelerini, en gurur duyduğu işin hangisi olduğunu ve birlikte çalıştığı isimleri CADDE’ye anlattı. Ömer Özgür’ün son çalışmalarından biri Iğdır’da dört çocuğun uçak beklediği Türk Hava Yolları’nın reklam filmi.

“Cesur bir projeydi” diyen Özgür, şöyle devam ediyor: “Çünkü üç dakikalık filmin 2 dakika 45 saniyesinde ürünü göstermemek her müşterinin kabul edeceği bir şey değil. THY’nin filmi biteli bir ay oluyor. Biz günde iki-üç reklam filmi yapıyoruz. Bizden en çok istenen şey, müziğin akılda kalıcı olması ama bence reklam müziğinin illa kalıcı olması gerekmiyor.”



DÜNYANIN EN KEYİFLİ İŞİ

Bir yandan da film müziklerine imza atan Özgür, şunları söylüyor: “16 kişilik bir ekibimiz var. Sayısız reklamda imzamız var, film de ‘İnşaat’la sekiz olacak. 16 senedir bu işi yapıyorum, dünyanın en keyifli mesleği.“



TEBRİK EDEN ÇIKMADI

En çok gurur duyduğu işin ‘Yahşi Batı’ olduğunu söyleyen Özgür, ekliyor: “Yaptığımız kurumsal müzikler var; Ergo, Pegasus gibi... Bunlar çok uzun zamandır kullanılan müzikler, sürekliliği beni mutlu ediyor ama ‘Yahşi Batı’da müzikal bir deney vardı. Bugüne kadar Osmanlı müziği içine girmiş, kovboy müziği dinlememiştik. Cem’le (Yılmaz) konuşurken de, ‘bu iş böyle oluyor’ diyeceğimiz bir örnek yoktu. O yüzden çıkan sonuç bizim için de sürpriz oldu. Ama iyi iş çıkarttınız diye kimse aramadı; ödül veren de çıkmadı, ‘Aferin’ diyen de. Hiç beklemediğim bir proje ise pohpohlanabiliyor.”



CEM iYi BiR MÜZiSYEN

Birlikte çalıştığı Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı da anlatan Özgür, şöyle konuştu: “Şahan’la çalışmak eğlenceliydi. Çalışırken beklediğimiz kadar güldük. Sıfır gerginlik... Cem ise Şahan’dan daha zordur. İki aynı işi yapmaya yakın farklı karakterler... Cem’le de çok güldüğümüz zamanlar oldu ama onun sert çıkışları var; aniden çok mutlu olup, aniden anormal mutsuz olabiliyor. Şahan biraz daha kontrollü o konuda. Cem’in müzikle alakası da çok fazla. Stüdyosu bizimkinden çok daha iyidir. O bayağı müzisyen aslında.”



Senem Aydın (Milliyet)