Çocuklar için sevgi dolu bir kitap

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"Benim Ailem" serisi...

Yaşam Tasarım Merkezi’nin kurucusu Ebru Demirhan üçleme olarak hazırladığı ‘Benim Ailem’ serisiyle engelli çocuklara da sevgiyi hissettiriyor. Hem dijital ortamda hem engelli

çocuklar için hazırlanan kitap, anne, baba ve çocuk başlıklarından oluşuyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi de olan serinin kitapları çocukların anlayabileceği saf cümlelerle kaleme alınmış ve çizimlerle renklendirilmiş keyifli bir yapıt. Kitap; içerdiği sevgi sözcükleriyle miniklere sevmeyi ve kabullenmeyi öğretiyor.