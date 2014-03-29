Çocuklar Nejat Uygur'u unutmayacak!

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Cambridge Koleji, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle tiyatro sahnesini tüm çocuklara ücretsiz olarak açıyor

Nejat Uygur’un oğullarından Süheyl Uygur’un oluşturduğu Uygur Çocuk Tiyatrosu, 29 Mart 2014 saat 13.00′te “Güneşe Yolculuk” adlı müzikli ve danslı çocuk oyununu Cambridge Koleji tiyatro sahnesinde sergileyecek.

Eğitimde her zaman farklı sistemlerin uygulayıcısı olan okulda “Çift Dilli Eğitim ”, “Renzulli Learning” ve “Doğada 4 Atölye 1 Kamp Modeli” uygulanmasının yanı sıra bilim, spor ve sanat alanında da birçok ulusal ve uluslararası etkinlik gerçekleşiyor. Dünya Tiyatrolar Günü’nde bu oyunla Türk Tiyatrosu’nun duayenlerinden Nejat Uygur anılarak, çocuklara unutturulmayacak