Çocuklar tiyatroya doyacak

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Devlet Tiyatroları (DT), yarıyıl tatilinde 2'si ilk kez sahnelenecek 13 oyunu çocuklarla buluşturacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocuklara tiyatro sevgisini aşılamanın yanı sıra onların kültürel ve kişisel gelişimine de katkı sağlanması hedeflenirken, bu çerçevede Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Erzurum ve Van'da perdeler küçük tiyatro severler için açacak.



"Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay" ve "Yaşlı Kuklacı" oyunlarının da ilk kez gösterileceği DT'nin yarı yıl programı şöyle:



Ankara DT'de Ulviye Karaca'nın yazıp yönettiği "Üç Şehzade", 2 Şubat'ta Şinasi Sahnesi'nde, Hans Kristian Andersen'in yazdığı, Adrian Mitchell'in oyunlaştırdığı, Çağman Pala'nın dilimize çevirdiği ve Sabri Özmener'in yönettiği "Karlar Kraliçesi" ise 9 Şubat'ta Küçük Tiyatro'da izlenebilecek. 9 Şubat'ta, Ulviye Karaca'nın sahneye taşıdığı "Keloğlan Keleşoğlan" Akün Sahnesi'nde, Fikret Terzi'nin yazıp yönettiği "Miyhavlar Tiyatrosu" ise Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde seyredilebilecek.



İstanbul DT, "Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay" oyunun prömiyeriyle 30 Ocak'ta sanat severlerin karşısına çıkacak. Rada Moskova'nın yazdığı, Tuğrul Çetiner'in Türkçeye çevirdiği oyun, Cezmi Gökalp'in yönetimiyle 31 Ocak ve 2 Şubat'ta Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ve 9 Şubat'ta ise Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi Feridun Karakaya Sahnesi'nde temsil verecek.



İzmir DT, Ege Işık ve Haluk Işık'ın yazdığı ve Fatih Özyiğit''in yönettiği "Harikalar Mutfağı", yarın Narlıdere Kültür Merkezi'nde, 31 Ocak'ta ise Gaziemir Belediye Sahnesi'nde izlenebilecek. Umut Uğur'un yazdığı, H. Emre Başer'in yönettiği "Canlanan Masallar", 2 ve 9 Şubat'ta Konak Sahnesi'nde seyirciyi selamlayacak.



Bursa DT, Ülker Köksal'ın yazdığı ve Harun Türköz'ün yönettiği "Sırça Köşk" oyununu, 9 Şubat'ta Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sergileyecek.



Diyarbakır DT'nin, Metin Arslan'ın yazıp yönettiği "Neşesaçan" oyunu, 2 ve 9 Şubat tarihlerinde Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde görülebilecek.



Antalya DT, Kazım Güçlü'nün yazdığı, Mustafa Gürkan Görbil'in yönettiği "Tıngır Mıngır Ülke" ile yarın, 2,4 ve 9 Şubat'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Küçük Salon'da sahne alacak.



Erzurum DT, Ahmet Somers'in kaleminden Levent Aras'ın sahneye koyduğu "Yaşlı Kuklacı" ile 5 Şubat'ta yapacağı prömiyerle seyirciyle buluşturacak.



Van DT ise Haluk Işık'ın yazdığı, Can Ali Çalışandemir'in yönettiği "Kurşun Askerin Utancı"oyununu, 2 ve 9 Şubat'ta Van DT Sahnesi'nde sergileyecek.



AA