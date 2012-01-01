Coldplay Rihanna'ya yalvar yakar!

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Rihanna için yeni bir şarkı besteleyen Coldplay'in solisti Chris Martin, "Rihanna'ya şarkı yapmak American Idol'u kazanmak gibi bir şey. Rihanna'ya adeta lütfen senin için bir beste yapmama izin ver diye yalvardım" dedi.

Günümüzün en iyi rock gruplarından Coldplay’in solisti Chris Martin, Rihanna’ya bestelediği yeni şarkı için stüdyoya gireceğini açıkladı. Daha önce Coldplay’in 2012’de çıkardığı albüm çalışmalarında bir araya gelen ikili, ‘Princess of China’ adlı şarkıyı seslendirmiş ve bu kayıtla Britanya müzik listelerinde dördüncü sıraya kadar yükselmişti.



Katıldığı radyo programında, Rihanna’ya beste yapan ‘çok değerli’ sanatçılar olduğunu belirten Chris Martin “Rihanna’ya şarkı yapmak American Idol’u kazanmak gibi bir şey. Rihanna’ya adeta lütfen senin için bir beste yapmama izin ver diye yalvardım!” dedi.