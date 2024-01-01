Cristina Branco 24 Ekim'de Cemal Reşit Rey'de

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Sanatçı müzikal bir yolculuk yaptığı 'Alegria' albümünün Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Eleştirmenlerce tıpkı Amalia Rodrigues'in bir şarkısının sözlerinde olduğu gibi "Fado'yu yaşıyor ve fado ile nefes alıyor" diye tanımlanan Fado'nun Prensesi Cristina Branco Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturarak fadoya yeni bir kapı açıyor. Ünlü Hollandalı şair Slauerhoff'un ve Shakespeare'in birçok şiirini fado ile biraraya getiren Branco, fado'dan her zaman beklenen acı, hasret ve çaresizlik şarkıları yerine hayattan keyif alan şarkılara imza atıyor.Şairlerin sesi Cristina Branco, Alegria albümünde 12 ayrı karaktere girerek kendini toplumda olup bitenlere adapte ediyor. Sanatçı müzikal bir yolculuk yaptığı 'Alegria' albümünün Avrupa turnesi kapsamında 24 Ekim'de Cemal Reşit Rey'de.