CRR'de gitar günleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Şimdiye kadar Paco De Lucia ve Al Di Meola gibi birçok dev gitaristi ağırlayan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bu kez 21 Mayıs'ta Gitar Günleri başlıyor

CRR'de 3 gün sürecek festivalde bir yandan jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü İspanyol gitarist Marco Socias'ın da yer alacağı, Klasik Gitar Yarışması ile renkli bir müzik heyecanı sahneye taşınıyor bir yandan da efsanevi gitarist David Russell gibi dünyaca ünlü isimler konuk ediliyor. 21 Mayıs akşamı fuaye konseri ile Latin gitar müziğinin en büyük isimlerinden olan ve İstanbul'da yaşayan Ricardo Moyano ağırlanırken, Uluslararası Morelia festivalinin de kurucusu olan Meksikalı gitarist Raul Olmos, aynı aksam saat 20.00 de sahneyi Ahmet Kanneci ile paylaşıyor. CRR'de 22 Mayıs aksamı Soner Egesel saat 18.00' de sahne alırken aynı aksam saat 20.00'de, festivalin klasik müzik alanındaki dev isimlerden biri olarak Grammy ödüllü ünlü gitarist David Russell konseri gerçekleşiyor. Festivalin galasında ise 23 Mayıs akşamı CRR Senfoni Orkestrası nefis bir "Rodrigo Aksamı" ile gitar günlerine imzasını atmaya hazırlanıyor. Orkestra, şef Rengim Gökmen yönetiminde usta gitarist Sinan Erşahin ve Marco Socias'ı solist olarak ağırlayacak.