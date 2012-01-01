D-Marin'de bol yıldızlı festival

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10'uncu yılını kutlayan D-Marin Turgutreis Klasik Müzik Festivali'nin 31 Temmuz'daki açılışında, Fazıl Say'ın bestelediği 'Yunus Sırtındaki Çocuk' adlı eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Kurucu destekçiliğini Doğuş Grubu’nun, sanat yönetmenliğini Yücel Canyaran’ın üstlendiği D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali, 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenecek. 10’uncu yılını kutlayan festivalin açılışında, Fazıl Say’ın festivalin siparişi üzerine mitolojideki Yunus Balığı ile Hermiyas Efsanesi’nin hüzünlü hikâyesinden etkilenerek bestelediği ‘Yunus Sırtındaki Çocuk’ adlı eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Konserde şef Naci Özgüç yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Fazıl Say’a eşlik edecek. Tiyatro yazarı Özen Yula tarafından metne dökülen eserin anlatıcılığını usta oyuncu Selçuk Yöntem üstlenirken; Serenad Bağcan da Viyana’nın ünlü çocuk korosu ‘Die Wiener Sängerknaben’den seçilen çocuk solist ile birlikte sahnede yer alacak…



Fazıl Say

Say’ın esinlendiği mitolojideki hikâyede; Güllük Körfezi’nde yüzmek için arkadaşlarıyla denize giren ancak daha sonra izine rastlanamayan Hermiyas’la, onu sırtına alıp kurtardığı iddia edilen yunus balığının dostluğu anlatılıyor. Hikâyenin sonunda bu iki dostun cansız bedenine kumsalda rastlanıyor ancak ikisinin de yüzlerinden büyük mutluluk okunuyor.

Festival, 1 Ağustos’ta Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası Doğuş Çocuk Senfoni (DÇSO) ile CSO üyelerinden oluşan şef Rengim Gökmen yönetimindeki karma orkestrayı ağırlayacak. Konserin ilk yarısında DÇSO’nun genç solistlerine, ikinci yarıda ise ‘3 Tenor’ olarak tanınan ünlü tenorlar Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar’a eşlik edecek.



Vanessa Mae

2 Ağustos Cumartesi akşamı dünyaca ünlü çılgın keman sanatçısı Vanessa Mae’yi şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde ağırlayacak festivalin 3 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşecek kapanışı da hayli görkemli olacak. Kapanış konserinde şef Sergey Tararin yönetimindeki prestijli Moskova Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü Arjantinli tenor Jose Cura ile 2012 Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi Mısırlı soprano Fatma Said’e eşlik edecek.



Jose Cura

Festivalin erken saatte 19.00’da başlayan ve ücretsiz olan geleneksel Günbatımı Konserleri kapsamında 1 Ağustos Cuma akşamı flüt sanatçısı Bülent Evcil ve arp sanatçısı Çağatay Akyol sahnede olacak. 2 Ağustos Cumartesi resitalinde Chopin Prelüdler ve George Sand’in eserleri, başarılı oyuncu Meltem Cumbul’un sesi ve piyanoda Şevki Karayel’in yorumuyla müzikseverlerle buluşturacak. 3 Ağustos Pazar günü ‘Leyla Gencer Anısına’ gerçekleşecek son günbatımı resitalinde soprano Eylem Demirhan Duru, ünlü piyanist Demet Eytemiz’le sahne alacak. Festival biletlerinin satışından sağlanacak gelirin tamamı bu yıl da Tohum Otizm Vakfı ile Bodrum Sağlık Vakfı’na bağışlanacak…