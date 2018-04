Daft Punk'tan geç kalmış remix albüm!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Daft Punk, ”Human After All” remikslerini internet üzerinden yayınladı.

2005 yılında yayınlanan üçüncü Daft Punk albümü Human After All‘daki şarkıların remikslerinden oluşan bir albüm, bir sonraki yıl yalnızca Japonya’da yayınlanmıştı. Sene başında yeniden basımı yapılan remiks albümü yine yalnızca Japonya’yla sınırlı kalmıştı. İkili, Erol Alkan’dan Basement Jaxx’e, Peaches’ten Vitalic’e 15 farklı ismin yaptığı remiksi dinleyebileceğiniz albümü internet üzerinden yayınladı.



Albümün şarkı listesi aşağıdaki gibi:

01. Robot Rock (Soulwax Remix)

02. Human After All (SebastiAn Remix)

03. Technologic (Peaches No Logic Remix)

04. Brainwasher (Erol Alkan’s Horrorhouse Dub)

05. Prime Time Of Your Life (Para One Remix)

06. Human After All (“Guy-Man After All” Justice Remix)

07. Technologic (Digitalism’s Highway To Paris Remix)

08. Human After All (Alter Ego Remix)

09. Technologic (Vitalic Remix)

10. Robot Rock (Daft Punk Maximum Overdrive Mix)

11. Technologic (Liquid Twins Remix)

12. Technologic (Basment Jaxx Kontrol Mixx)

13. Human After All (The Juan Mclean Remix)

14. Human After All (Emperor Machine Version)

15. Technologic (Le Knight Club Remix)



Human After All Remixes albümünü Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz.