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Darkside 31 Ağustos’ta Çeşme’de!

Nicolas Jaar ve Dave Harrington ikilisinin dillere destan projesi Darkside, Türkiye'ye geliyor.
İkili, Orange Date organizasyonuyla 31 Ağutos’ta Çeşme’de yer alan Before Sunset’te ilk Türkiye konserini verecek.
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