Darwinya

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Robert Charles Wilson’dan, mucize kıta Darwinya’nın gizemli öyküsünün anlatıldığı nefes kesici bir roman.

Kazandığı ödüller arasında John W. Campbell Anma Ödülü, Philip K. Dick Ödülü, Theodore Sturgeon Anma Ödülü bulunan ve yaşayan en iyi bilimkurgu yazarlarından biri olan Robert Charles Wilson’dan, mucize kıta Darwinya’nın gizemli öyküsünün anlatıldığı nefes kesici bir roman.



1912’de insanlık tarihi bir mucizeyle altüst olur. Avrupa topraklarında artık Darwinya adlı yeni bir kıta ortaya çıkmıştır. Amerika’dan Darwinya’ya keşfe giden Guilford Law, hayal edebileceğinin çok ötesinde bir kaderle yüz yüze gelir. Usta yazar Robert C. Wilson, çok farklı bir yirminci yüzyılı anlattığı bu bilimkurgu romanında, sadece tarihe ve evrime bir alternatif getirmiyor, aynı zamanda modern insanın ve yaşadığımız dünyanın “öteki”sine yönelik tekinsiz bir yorum sunuyor.



Kitap Hakkında

Yazar : Robert Charles Wilson

Yayın Evi : İthaki Yayınları

Çevirmen : Sönmez Güven

Sayfa Sayısı : 384

Tür : Roman