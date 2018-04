David Bowie coverları geliyor!

Londra’daki Victoria and Albert Museum’da gerçekleşen David Bowie Is isimli sergi, sonbaharda bir anlamda dünya turuna çıkacak.

Serginin ziyaret ettiği şehirlerde de Bowie şerefine çeşitli yan etkinlikler düzenlenecek. David Bowie Is sergisi kasım ayında Chicago’da olacak ve bir hafta boyunca David Bowie albümlerinin cover’landığı üç farklı konser düzenlenecek. Bowie Changes ismi verilen konser serisinde Jon Langford & Sally Timms, Disappears ve Bobby Conn sahne alacak.



15 Kasım’da düzenlenecek ilk konserde, Bobby Conn 1976 tarihli Bowie albümü Station to Station’ı yorumlayacak. Ardından 21 Kasım’da Jon Langford & Sally Timms, Bowie’nin diskografisinden seçtikleri aşk şarkılarını çalacaklar. 22 Kasım’da gerçekleşecek son konserde de Disappears, Bowie’nin Brian Eno’yla çalıştığı ilk albüm olan Low‘u baştan sona çalacak.