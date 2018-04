David Guetta için geri sayım!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

David Guetta, 27 Haziran Cuma İstanbul’a geliyor

Dünyanın en önemli DJ ve prodüktörlerinden, Grammy ödüllü David Guetta , bu yazın unutulmayacak gecelerinden birine imza atacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul’da 17 bin kişiye muhteşem bir gece yaşatan Guetta , Unilife organizasyonu ile bir kez daha İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. 27 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park’ta yapılacak konserde David Guetta ’dan önce Suat Ateşdağlı ve Qubicon (Emrah İş & Faruk Sabancı) DJ kabininde olacak. AXE’ın ana sponsorluğunda, First, Tadelle, A Plus AVM, Durex ve DreamTV’nin destekleri ile düzenlenecek olan konser uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Bugüne kadar Chris Willis, Fergie ve LMFAO ile “Gettin' Over You”, Nicki Minaj ile “Turn Me On”, Usher ile “Without You”, Neyo & Akon ile “Play Hard”, Sia ile gerçekleştirdiği “Titanium” ve “She Wolf”, son dönemde Skylar Grey ile “Shut Me Down” gibi hitleriyle Amerika ve İngiltere müzik listelerinde 1 numaraya yükselen Fransız DJ ve prodüktör DAVID GUETTA’nın indirim dönem biletleri satışta…

Bu muhteşem buluşmayı kaçırmayın!

Kısaca David Guetta

1980 ve 90'larda kulüplerde DJ'lik yapan David Pierre Guetta, Gum Productions'ı kurdu ve ilk albümü Just a Little More Love'ı 2001'de piyasaya sürdü. Ardından Blaster (2004) ve Pop Life (2007), One Love (2009) ve Nothing But The Beat (2011) adını taşıyan albümleri yayımladı. 23 ödüle sahip olan ünlü DJ, dünya dans müziğinin fenomeni olarak nitelendiriliyor.